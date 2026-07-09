MEB yayımladı. LGS tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuz

"Velilere Öneriler" bölümünde ise şu tavsiyelere yer verildi:

"Tercih süreci çocuklarımız için zaman zaman kaygı oluşturabilir. Bu süreçte öğrencinizin doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilmesini destekleyin. Öğrencinizin düşüncelerini dikkatle dinleyin. Güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun. Sonuçtan çok doğru karar verme sürecine odaklanın. Öğrencinize yönlendirici olmayan bir yaklaşım sergileyin. Destekleyici ve sakin bir yaklaşım, öğrencinin daha sağlıklı karar vermesine yardımcı olacaktır."

"Öğrencilere Öneriler" bölümünde ise "Sevgili öğrenciler, LGS hayatınızın önemli duraklarından biri olsa da geleceğinizi tek başına belirleyen bir sınav değildir. Başarı, öğrenmeye devam etmek, emek vermek ve kendinizi geliştirmekle şekillenir. Kendinizi tanıyarak ve ilgi alanlarınıza uygun tercihler yaparak mutlu olabileceğiniz bir lise ortamı seçebilirsiniz." tavsiyelerinde bulunuldu.