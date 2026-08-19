MEB'den 81 ile genelge: Öğretmenlere önlük düzenlemesi
19.08.2026 12:37
2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Yeni yılda uygulanacak kuralların sıralandığı genelgede öğretmenlerin önlük giyeceği bildirildi.
Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor. Ders zili 14 Eylül Pazartesi sabahı çalacak.
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konulu genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi.
Genelgede yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak kurallar ve devreye alınacak yeni uygulamalar yer alıyor.
Bakanlığın genelgesinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan duruş, bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olarak anlatıldı.
ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLULUĞU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 81 ile gönderilen genelgede eğitimcilerin kılık kıyafetine ilişkin düzenleme yer aldı.
Genelgede; eğitim kurumu yöneticilerinin, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözeteceği ifade edildi.
Eğitimcilerin kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edeceği belirtilen genelgede, öğretmenlerin önlük giyeceği ifade edildi.
Genelgede, "Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek." denildi.
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ SAĞANACAK
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen silahlı saldırılar uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelindeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacağını açıklamıştı.
Genelgede okulların güvenliğine ilişkin ayrıntılar da yer aldı.
Buna göre, okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak.
CEP TELEFONU UYGULAMASI DEVAM EDECEK
Genelgeye göre, öğrencilerin dijital imkanlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek.
Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulama ise devam edecek.
Ödev verme ya da bilgilendirmelerde bakanlığın belirlediği dijital platformlar/uygulamalar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak.
DIŞ KAYNAKLARA İZİN YOK
Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak.
Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler, belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak, bunun yerine ülkenin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanımına imkan sağlanacak.
Böylece velilere ekstra maddi yük oluşturulması engellenecek.
Bakanlığın ölçme ve değerlendirme politikalarıyla örtüşmeyen ve öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, adı veya niteliği ne olursa olsun Bakanlık dışında hazırlanan ve organize edilen sınav niteliği taşıyan hiçbir uygulamanın okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
KUTLAMA VE MEZUNİYET TÖRENLERİNDE ONAY ZORUNLULUĞU
Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayıyla belirlenecek.
Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek.
Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanarak yürütülecek. Bakanlığın Mezuniyet Günü Etkinlikleri konulu genelgesi ile belirtilen hususlara aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.