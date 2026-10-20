MEB'den ortaokul ve liselere yeni sınav sistemi. Sorular artık havuzdan

SORU HAVUZUNA YAKLAŞIK 8 BİN SORU AKTARILACAK

Soru havuzunu geliştirme çalışmaları kapsamında birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları öncesinde sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Sınavlar, konu soru dağılım tablolarında yer alan ve alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenen senaryolara göre hazırlanacak.

İKİ SINAV SORUSUNU ÖĞRETMEN BELİRYECEK, GERİSİ HAVUZDAN

Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve puanlama anahtarı öğretmenler tarafından hazırlanacak, diğer sorular sistemdeki soru havuzundan seçilecek.

HAVUZDAKİ SORULAR 4 GÜN ÖNCE ÖĞRETMENLERE AÇILACAK

Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenler tarafından belirlenecek. Soru havuzundaki sorular, sınavdan 4 gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.