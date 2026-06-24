MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır, 2. seçim aşaması ne zaman?

Geleceğin subay ve astsubay adaylarını belirleyecek olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sürecinde gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı.