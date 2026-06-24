MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır, 2. seçim aşaması ne zaman?
24.06.2026 12:01
Son Güncelleme: 24.06.2026 15:59
Geleceğin subay ve astsubay adaylarını belirleyecek olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sürecinde gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı.
2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı. MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan adayların Personel Temin ekranı üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte 2026 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşamaları tercih sonuçları açıklandı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.
Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.