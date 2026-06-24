MSÜ tercih sonuçları tarihi 2026: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geleceğin subay ve astsubay adaylarını belirleyecek olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sürecinde gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav puanlarının ilan edilmesinin ardından haziran ayı başında tamamlanan tercih işlemleriyle birlikte, adaylar ve aileleri büyük bir heyecanla sonuç ekranına kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreçleri devam ediyor. 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?