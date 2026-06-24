MSÜ tercih sonuçları tarihi 2026: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
24.06.2026 12:01
Geleceğin subay ve astsubay adaylarını belirleyecek olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sürecinde gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınav puanlarının ilan edilmesinin ardından haziran ayı başında tamamlanan tercih işlemleriyle birlikte, adaylar ve aileleri büyük bir heyecanla sonuç ekranına kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreçleri devam ediyor. 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan adayların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl hangi ayda erişime açılacağı adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından henüz açıklanmadı.
2025 yılında MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran tarihinde ilan edilmişti.
Buna göre; 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayının son haftası ile temmuz ayının ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor.
SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN DUYURULACAK
MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.
Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.