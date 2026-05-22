Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: MEBBİS il dışı atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır?
22.05.2026 10:46
Son Güncelleme: 22.05.2026 15:55
Öğretmenlerin il dışı atama (tayin) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklandı. Öğretmenler isteğe bağlı il dışı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlamıştı. Öğretmenler başvuru sonuçlarına göre atandıkları yeni okul ve illeri, MEBBİS ve e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek. 2026 MEBBİS il dışı atama (tayin) sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 öğretmen il dışı atama sonuçları, farklı iller ve okullarda görev yapabilmek için başvuruda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. 14-20 Mayıs'ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler MEBBİS ekranına çevrilmişti. MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında il dışı atama sonuçları açıklandı. İşte 2026 MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuç ekranı.
İL DIŞI ATAMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI
İl dışı atama başvurularını 14-20 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla öğrenebilecek.
İl dışı atama (tayin) sonuç sorgulamaları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanabilecek.
BAŞVURULAR 20 MAYIS'TA SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti.
Yayımlanan takvime göre, başvurular 20 Mayıs'ta sona erdi.
HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.
Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.