Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2026: MEBBİS il dışı atama (tayin) sonuçları açıklandı mı?
20.05.2026 10:49
Öğretmenlerin il dışı atama (tayin) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu hafta duyurulacak. Öğretmenler isteğe bağlı il dışı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlayacak. Öğretmenler başvuru sonuçlarına göre atandıkları yeni okul ve illeri öğrenebilecek. 2026 MEBBİS il dışı atama (tayin) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuç ekranı.
2026 öğretmen il dışı atama sonuçları, farklı iller ve okullarda görev yapabilmek için başvuruda bulunan adaylar tarafından merakla bekleniyor. 14-20 Mayıs'ta tamamlanacak olan başvuru sürecinin ardından gözler MEBBİS ekranına çevrildi. MEB tarafından paylaşılan takvime göre il dışı atama sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak. İşte 2026 MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuç ekranı.
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERECEK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti.
Yayımlanan takvime göre, başvurular bugün sona erecek.
HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.
Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.