Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı 2026: MEBBİS il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
22.05.2026 10:46
Öğretmenlerin il dışı atama (tayin) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün duyurulacak. Öğretmenler isteğe bağlı il dışı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamladı. Öğretmenler başvuru sonuçlarına göre atandıkları yeni okul ve illeri, MEB'in personel adresi üzerinden sorgulayabilecek. 2026 MEBBİS il dışı atama (tayin) sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2026 MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı.
2026 öğretmen il dışı atama (tayin) sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce kadrolu öğretmenin merakla beklediği 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak. 14-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden okul tercihleriyle başvurularını tamamlayan öğretmenler, şimdi gözlerini sonuç açıklama ekranına çevirdi. Peki, MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
İL DIŞI ATAMA TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Atama sonuçlarının öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.
BAŞVURULAR 20 MAYIS'TA SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti.
Yayımlanan takvime göre, başvurular 20 Mayıs'ta sona erdi.
HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.
Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.