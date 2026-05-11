Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2026. MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı?
11.05.2026 08:33
Son Güncelleme: 11.05.2026 08:42
Öğretmenlerin il içi atama (tayin) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklanacak. Öğretmenler isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 4-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Öğretmenler başvuru sonuçlarına göre atandıkları yeni okul ve ilçeleri öğrenebilecek. 2026 MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 2026 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuç ekranı.
2026 öğretmen il içi atama sonuçları, farklı iller ve okullarda görev yapabilmek için başvuruda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. 4-7 Mayıs'ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler MEBBİS ekranına çevrildi. MEB tarafından paylaşılan takvime göre il içi atama sonuçları bugün açıklanacak. İşte 2026 MEBBİS öğretmen il içi atama sonuç ekranı.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İl içi atama başvurularını 4-7 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.
İl içi atama (tayin) sonuç sorgulamaları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?
İlk yerleştirmede tercihine yerleşemeyen öğretmenler için "sıra işletme" yöntemi uygulanacak. Bu kapsamda süreç şu tarihlerle devam edecek:
Birinci Sıra Atamaları: 3 Temmuz 2026 (İlişik kesme 6 Temmuz)
İkinci Sıra Atamaları: 13 Ağustos 2026 (İlişik kesme 14 Ağustos)
İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.