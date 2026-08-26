Okul kıyafetlerinde yeni dönem. Zorunluluk geri getirildi, veliler dikkat

Velilerin bütçelerine uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabileceklerini hatırlatan Erçin, armalı ürünlerin hazır olarak satın alınmasının çok daha ekonomik olduğunu belirterek sözlerine şunları ekledi:

“Velilerimiz düz renk bir kıyafet alıp buna sonradan arma diktirmek istediklerinde, hem armaya hem de terziye ayrı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu da günümüz şartlarında en az 200 ile 250 lira arasında ekstra bir maliyet demek. Oysa mağazalarda resmi arması üzerinde hazır dikili olan kıyafetler ile arması olmayanlar arasında en fazla 50 lira fark ediyor. Dolayısıyla hazır armalı kıyafet tercih etmek velilerimiz için çok daha avantajlı.”