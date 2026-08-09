Okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi
09.08.2026 09:56
Yaz tatilinin son virajına girilirken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen gözünü Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2026-2027 çalışma takvimine çevirdi. Yeni eğitim döneminde ders başı yapmaya hazırlanan öğrenciler ile okul alışverişi planlarını tamamlamak isteyen veliler için açılış tarihi ve uyum haftası ayrıntıları netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi.
Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan takvimi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?
2026-2027 UYUM HAFTASI TAKVİMİ
MEB çalışma takvimine göre; Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimi 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2026 çalışma takvimine göre okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.