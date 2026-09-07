Okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı? 2026-2027 MEB tatil takvimi

Okulların açılacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. Okullarda uyum haftasının bugün başlamasıyla birlikte gözler 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Peki, okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı?