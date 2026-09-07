Okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı? 2026-2027 MEB tatil takvimi
07.09.2026 08:30
Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihine odaklandı. Peki, bugün okullar açıldı mı, ders başı yapıldı mı?
Okulların açılacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. Okullarda uyum haftasının bugün başlamasıyla birlikte gözler 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Peki, okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026'da uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.
14 Eylül 2026 Pazartesi günü ise okullarda birinci dönem başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TATİL GÜNLERİ
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2027 Cumartesi: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2027 Perşembe: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2027 Pazartesi: Zafer Bayramı