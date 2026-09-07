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Okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı? 2026-2027 MEB tatil takvimi

07.09.2026 08:30

NTV - Haber Merkezi

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Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihine odaklandı. Peki, bugün okullar açıldı mı, ders başı yapıldı mı?

Okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı? 2026-2027 MEB tatil takvimi
Anadolu Ajansı

Okulların açılacağı tarih, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. Okullarda uyum haftasının bugün başlamasıyla birlikte gözler 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Peki, okullar ne zaman açılacak, bugün açıldı mı? 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 1
Anadolu Ajansı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026'da uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.

 

14 Eylül 2026 Pazartesi günü ise okullarda birinci dönem başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? 2
Anadolu Ajansı

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TATİL GÜNLERİ 3
Anadolu Ajansı

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TATİL GÜNLERİ

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2027 Cumartesi: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2027 Perşembe: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2027 Pazartesi: Zafer Bayramı