Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB okulların kapanış tarihi
03.05.2026 09:12
NTV - Haber Merkezi
Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen okulların kapanacağı tarihi dört gözle bekliyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son virajına girilirken, yorgunluğun yerini yaz tatili heyecanı almaya başladı. Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 MEB okulların kapanış tarihi.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.