Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB okulların kapanış tarihi

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen okulların kapanacağı tarihi dört gözle bekliyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son virajına girilirken, yorgunluğun yerini yaz tatili heyecanı almaya başladı. Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte 2025-2026 MEB okulların kapanış tarihi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir zaman kala, öğrencilerin yaz tatili araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl sene başı belirlenen iş takvimi doğrultusunda okulların kapanacağı tarih ve karne günü belli oluyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

 

Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor.