Okullar ne zaman kapanıyor? Karne günü ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihi
08.05.2026 08:24
Mayıs ayının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için yaz tatili araştırmaları hız kazanmaya başladı.
"Okullar ne zaman kapanıyor?" Sorusu, yaz tatili için heyecanla bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yoğun ders ve sınav dönemini geride bırakmak ve 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürmek için bekleyen öğrenciler, karnelerin hangi gün verileceğini merak ediyor. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanıyor? Karne günü ne zaman?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor.