Okullarda yeni güvenlik önlemleri. 30 bin kişi işe alınacak
07.08.2026 08:30
Son Güncelleme: 07.08.2026 08:32
Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı ifade edildi.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından okullarda güvenliğin artırılması için kritik adımlar atıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturulacağını; devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı ve suça yönelim riski gibi göstergelerin birlikte değerlendirileceğini duyurmuştu.
Tekin ayrıca okullardaki güvenlik kameralarının KGYS olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanacağını; bu sistem üzerinden polisin güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacağını açıklamıştı.
Konuyla ilgili bir yeni adım daha atılacağı öğrenildi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak eğitim - öğretim yılında güvenliği artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacağı öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek programda başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
KONTENJANLAR İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK
Adaylara ilişkin güvenlik soruşturmalarını İçişleri Bakanlığı yapacak. İşe alım mülakatları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülecek.
Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak.
İŞKUR tarafından yayınlanacak ilanların ardından şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecek.
Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanıyor.
OKUL GİRİŞLERİNDE GÖREV ALACAKLAR
Bu adımla daha önce açıklanan 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli'nin “fiziki güvenlik ve erken uyarı” ayağının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Okul giriş - çıkışlarında görev yapacak personel; öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek, şüpheli kişi ve durumları erken aşamada tespit ederek okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.
ÖĞRETMENLERİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Özellikle giriş - çıkışlardaki yoğunluğun düzenlenmesi, okul çevresindeki yabancı kişilerin takibi, kavga, akran zorbalığı, kesici alet ve benzeri güvenlik risklerine karşı caydırıcılık sağlanması hedefleniyor.
Böylece öğretmenlerin üzerindeki güvenlik yükünün azaltılması, eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarının sağlanması hedefleniyor.
OKUL GİRİŞİNDE KONTROLLER ARTACAK
Yeni uygulamayla birlikte okul girişlerindeki kontroller de artırılacak.
Görevliler, gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek.
Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.