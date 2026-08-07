Okullarda yeni güvenlik önlemleri. 30 bin kişi işe alınacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından okullarda güvenliğin artırılması için kritik adımlar atıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturulacağını; devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı ve suça yönelim riski gibi göstergelerin birlikte değerlendirileceğini duyurmuştu .

Tekin ayrıca okullardaki güvenlik kameralarının KGYS olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanacağını; bu sistem üzerinden polisin güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacağını açıklamıştı .

Konuyla ilgili bir yeni adım daha atılacağı öğrenildi.