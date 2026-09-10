Okulların açılış tarihi 2026: Okullar ne zaman, hangi gün açılacak?
10.09.2026 09:45
Okulların açılış tarihi, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okulların açılacağı günü merak ediyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Öğrenciler, okulların açılacağı tarihi öğrenerek son hazırlıklarını da tamamlamak istiyor. Peki, okullar ne zaman, hangi gün açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026'da uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.
14 Eylül 2026 Pazartesi günü ise okullarda birinci dönem başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi - 20 Kasım Cuma arasında yapılacak.
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TATİL GÜNLERİ
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2027 Cumartesi: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2027 Perşembe: Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2027 Pazartesi: Zafer Bayramı