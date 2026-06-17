Okulların kapanış tarihi 2026: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?

Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine gözlerini çevirdi. Yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından, yaz tatili planlarını yapmak isteyen öğrenciler, "Okullar ne zaman kapanacak?", "2026 karne günü ne zaman?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, bu yıl son ders zili ne zaman çalacak? Karneler okullarda saat kaçta dağıtılacak?