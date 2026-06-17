Okulların kapanış tarihi 2026: Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?
17.06.2026 09:05
Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine gözlerini çevirdi. Yoğun geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından, yaz tatili planlarını yapmak isteyen öğrenciler, "Okullar ne zaman kapanacak?", "2026 karne günü ne zaman?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, bu yıl son ders zili ne zaman çalacak? Karneler okullarda saat kaçta dağıtılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının bitmesine kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci karnelerin alınacağı tarihi araştırmaya başladı. Hafta sonu yapılacak YKS sınavlarının ardından yaz tatili için geri sayım başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman, saat kaçta alınacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.