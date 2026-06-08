Okulların kapanış tarihi 2026: Okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman başlıyor?

Okulların kapanış tarihi, haziran ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yaz tatili planlarını da yapan öğrenciler, karnelerini almak ve bir an önce tatile çıkmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı iş takvimi sonrasında okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman başlıyor?