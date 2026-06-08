Okulların kapanış tarihi 2026: Okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman başlıyor?
08.06.2026 08:23
Okulların kapanış tarihi, haziran ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yaz tatili planlarını da yapan öğrenciler, karnelerini almak ve bir an önce tatile çıkmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 yılı iş takvimi sonrasında okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman başlıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine çok az bir zaman kala yaz tatili araştırmaları hız kazanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli tatil planlarını netleştirmek için karnelerin alınmasını bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, tatil ne zaman başlıyor?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek.
KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor.