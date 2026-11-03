Ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanıyor. Yazılı ortak sınav dönemi başladı
03.11.2026 12:18
Ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav takvimi, bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner, uygulama hakkında bilgi verdi.
Ortaokul ve Liselerde ilk kez uygulanacak ortak sınav 3-13 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner sınavla, Ortaöğretim Başarı Puanı'nın öneminin artacağına dikkat çekti.
Yeni sistemin, genel ve eşit ölçümü sağlayacak bir içerikle hazırlanmış sınav türü olduğunu belirten Fetullah Güner, çalışmanın öğrencilerin bireysel olarak sahip oldukları yeterliliklerin doğrudan sistemde yer almasını, bireyselleştirilmiş analizlerinin raporlanmasına imkan hazırlayacağını söyledi.
Güner ortak sınavların Türkiye genelinde ortak değerlendirmeye imkan verdiği için her şeyden önce bir üst kademeye geçişte başarı puanın değerli olmasına önemli katkı sağlayacağını da söyledi.
NOT ŞİŞİREN 74 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Uygulamayla devam takibi yapmayan şişirilmiş not uygulayan okulların tespiti de kolaylaşacak.
Güner, son bir buçuk yılda bu sorunların tespit edildiği 74 okulun ruhsatını iptal ettiklerini söyledi.
SORULAR HAVUZDAN SEÇİLECEK, KONTROL BAKANLIKTA OLACAK
Sınav soruları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan soru havuzdan seçilecek.
Öğretmenler de okulun ve öğrencinin durumuna göre sorulara katkı sağlayabilecek. Tüm bu adımlar bakanlık tarafından takip edilecek.
Matematik ve Fen Bilimlerini yabancı dillerde alan öğrenciler de Türkçe soruları cevaplayacak..
Sınava katılamayanlar için mazaret sınavları Kasım ayı içinde gerçekleştirilecek.
ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS)
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu yayımlamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulacak sistemle sınav planlamasından soru hazırlamaya, değerlendirmeden öğrenci, sınıf ve şube bazında analizlere kadar uzanan bütüncül bir ölçme ve değerlendirme süreci yürütülecek.
Sistemle öğretmenlerin sınav hazırlama süreçlerinin desteklenmesi, farklı güçlük düzeylerinde hazırlanmış beceri temelli açık uçlu sorulara erişimin sağlanması ve okul geneli ortak yazılı sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.
Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren resmi ve özel ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce, liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ile İngilizce derslerinde uygulanacak.
Ancak 7 ve 11. sınıf İngilizce dersleri uygulama kapsamında yer almayacak.
SORU HAVUZUNA YAKLAŞIK 8 BİN SORU AKTARILACAK
Soru havuzunu geliştirme çalışmaları kapsamında birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları öncesinde sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması, her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun geliştirilmesi hedefleniyor.
Sınavlar, konu soru dağılım tablolarında yer alan ve alan zümre öğretmenleri tarafından belirlenen senaryolara göre hazırlanacak.
İKİ SINAV SORUSUNU ÖĞRETMEN BELİRYECEK, GERİSİ HAVUZDAN
Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve puanlama anahtarı öğretmenler tarafından hazırlanacak, diğer sorular sistemdeki soru havuzundan seçilecek.
HAVUZDAKİ SORULAR 4 GÜN ÖNCE ÖĞRETMENLERE AÇILACAK
Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenler tarafından belirlenecek. Soru havuzundaki sorular, sınavdan 4 gün önce öğretmenlerin kullanımına açılacak.
ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİ İZLENEBİLECEK
Sınavların değerlendirilmesinin ardından öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine işleyecek. Böylece öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler yapılarak öğrenme çıktılarına ilişkin geri bildirim sağlanacak.
Öğretmenler, öğrencilerin hangi öğrenme çıktılarında güçlü olduklarını ve hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını görebilecek.
Öğrenciler de yalnızca sınavdan aldıkları toplam puanı değil, öğrenme çıktıları temelinde güçlü oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları görebilecek.
Ayrıca öğrencilerin aynı ders kapsamında farklı zamanlarda girdikleri sınav sonuçlarının karşılaştırılmasıyla akademik gelişimlerinin zaman içerisindeki değişimi izlenebilecek.