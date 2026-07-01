ÖSYM açıkladı. YKS AYT’de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti
01.07.2026 12:15
Son Güncelleme: 01.07.2026 12:30
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre, AYT’de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. Puanlar nasıl hesaplanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlatmıştı.
İncelemelerin ardından ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından,
MATEMATİKTE 23 NUMARALI SORU CEVABI DEĞİŞTİ
Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;
EDEBİYATTA BİR SORU İPTAL
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir."
SORU İPTALLERİNDEN SONRA PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
ÖSYM kararın ardından puanların nasıl hesaplanacağına yönelik de bilgi verdi.
Buna göre; 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden olmuştu.
Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar bulunuyordu.
Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin karakterin isminin “Neriman” yerine “Nermin” olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtilmişti.
Ayrıca AYT matematik testinin 23'üncü sorusu da tartışmalara neden olmuştu.
Bazı matematikçiler, sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış durumdaydı. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusunun cevabı ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu iddia edilmişti.
Tartışmalara neden olan soruların ardından ÖSYM, iki soru hakkında inceleme başlattığı açıklamıştı.