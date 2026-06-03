ÖSYM sınav takviminde değişiklik. 2026 AGS, ÖABT, ALES ve YÖKDİL sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan 2026 sınav takvimi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında değişti. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının ardından ALES ve YÖKDİL sınav tarihleri de değişti. Peki, 2026 ALES ve YÖKDİL sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?