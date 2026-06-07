ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AİS ekranında

Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca aday için büyük gün hızla yaklaşıyor. 20-21 Haziran'da gerçekleşecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonuna sayılı günler kala, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?" ve "2026 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" soruları geliyor. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?