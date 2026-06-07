ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AİS ekranında
07.06.2026 15:54
Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca aday için büyük gün hızla yaklaşıyor. 20-21 Haziran'da gerçekleşecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonuna sayılı günler kala, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?" ve "2026 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" soruları geliyor. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı?
2026 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, üniversite sınavlarına 12 gün kala gündeme geldi. Güzel bir üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, sınava girecekleri okulları şimdiden öğrenmek ve hazırlıklarını ona göre yapmak istiyor. Peki, 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45