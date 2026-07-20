Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sının sınava katıldığını, 170 bin 551 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.

AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ünün sınava katıldığını aktaran Ersoy, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'inin sınava katıldığını, 60 bin 370 adayın bu oturuma girmediği bilgisini paylaştı.

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48'inin, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21'inin, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09'unun, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33'ünün sınava katıldığını bildiren Ersoy, YDT'de ise erkeklerde yüzde 63,81, kadın adayların ise yüzde 74,99'unun oturuma katıldığının altını çizerek, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti.