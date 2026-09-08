PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye puanını en fazla artıran ülke oldu

38 OECD üyesi arasında başarı grafiğini üst sıralara taşıyan Türkiye, fen bilimlerinde 14, okuma becerilerinde 13, matematik alanında ise 23'üncü sırada yer aldı. Böylece Türkiye, uzun vadede fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin üçünde de göreli sıralamasını yüzde 50'nin üzerinde yükseltmiş oldu.

Ayrıca OECD ülkelerinin son 10 yıllık puan değişimlerine göre Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülke oldu. Türkiye, aynı zamanda 2022 sonuçlarına kıyasla her üç alanda puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu.