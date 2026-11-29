Sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2026-2027 MEB tatil takvimi
29.11.2026 09:32
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda, kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından gözler kış dönemi boyunca öğrencilerin en çok merak ettiği sömestr tatiline çevrildi.
Eğitim yılının ilk yarısını tamamlamaya hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli, tatil planlarını netleştirmek amacıyla sömestr tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihleri merak ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu. Sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Okullarda 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.