Eğitim yılının ilk yarısını tamamlamaya hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli, tatil planlarını netleştirmek amacıyla sömestr tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihleri merak ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu. Sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?