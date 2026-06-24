TUS ek tercih ekranı 2026: TUS/1 ek yerleştirme işlemleri başladı, tercih nasıl yapılır?
24.06.2026 09:55
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir uzmanlık programına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan hekim adayları için ikinci bir şans doğdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), boş kalan kontenjanlar için "TUS Ek Yerleştirme" sürecini resmen başlattı. TUS 1. dönem ek tercihleri nasıl yapılır?
Geleceğini şekillendirecek uzmanlık eğitimine adım atmak isteyen binlerce doktor adayı, "TUS ek tercihleri nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TUS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM TUS ek tercih ekranı.
2026 TUS/1 EK TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
TUS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.