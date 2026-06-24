TUS ek tercih ekranı 2026: TUS/1 ek yerleştirme işlemleri başladı, tercih nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir uzmanlık programına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan hekim adayları için ikinci bir şans doğdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), boş kalan kontenjanlar için "TUS Ek Yerleştirme" sürecini resmen başlattı. TUS 1. dönem ek tercihleri nasıl yapılır?