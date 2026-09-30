TUS ek tercih ekranı erişime açıldı. 2026 ÖSYM TUS ek tercihler nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS) ek tercih ekranı erişime açıldı. İlk tercihlerde bir yere yerleşemeyen hekim adayları ek tercihlerle birlikte şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, 2026 TUS ek tercihler nasıl yapılır?