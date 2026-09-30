TUS ek tercih ekranı erişime açıldı. 2026 ÖSYM TUS ek tercihler nasıl yapılır?
30.09.2026 16:46
2026 TUS ek yerleştirme tercih ekranı ÖSYM üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirmede bir uzmanlık dalına yerleşemeyen doktor adayları, boş kalan kontenjanlara göre ek tercih yapacak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS) ek tercih ekranı erişime açıldı. İlk tercihlerde bir yere yerleşemeyen hekim adayları ek tercihlerle birlikte şanslarını bir kez daha deneyecek. Peki, 2026 TUS ek tercihler nasıl yapılır?
TUS EK TERCİHLER BAŞLADI
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
TUS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 30 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.