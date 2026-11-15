Üniversite eğitimi 1 yıl kısalacak. Hangi bölümlerde geçerli olacak?

HANGİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNDE SÜRE KISALABİLİR?

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda lisans eğitimi 3 yıl sürüyor. Peki eğitim süresi hangi bölümlerde kısaltılabilir?

Onur Soğuk, “Sağlıkla alakalı bölümler, hemşirelik gibi, yani uygulamanın daha fazla olduğu bölümler aynı sürede kalabilir. Eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri buradaki bölümlerin çoğu Türkiye şartlarında üç yıla indirilebilir.” açıklamasında bulundu.

Muhammet Tosun da içinde uygulamanın daha az olduğu bölümlerin üç yıla indirilmesinin çok daha muhtemelen olduğunu söylerek, “Müfredatı aslında çok yoğun olmayan bölümlerde üç yıla düşüşü bekleyebiliriz. Ama yoğun uygulama gerektiren içinde ciddi şekilde uygulama olan bölümlerin dört yıl kalması muhtemel.” dedi.

Lisans eğitiminin ilerleyen yıllarda 3 seneye düşürülmesi planlanıyor ancak kesin tarih henüz net değil.