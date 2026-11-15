Üniversite eğitimi 1 yıl kısalacak. Hangi bölümlerde geçerli olacak?
15.11.2026 11:58
Üniversitelerde lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, birkaç yıl içinde uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti. Peki bu karar neden alındı?
Müfredat sadeleştirilecek, ders sayıları azaltılacak.
Üniversitelerde bazı lisans bölümlerinin eğitim süresi 4 yıldan 3 yıla düşürülecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu kararda Türkiye'de düşen doğum oranları ve hayata atılma yaşının yükselmesinin etkili olduğunu belirtti.
Peki bu karar neden alındı? Hangi bölümlerde geçerli olacak? Uzmanlar NTV'ye yanıtladı.
Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, dört yıllık lisans eğitimdeki öğrencilerin ciddi bir kısmının üçüncü ve dördüncü sınıfta üniversiteyi terk etme noktasına geldiğini söyledi.
Eğitim Uzmanı Onur Soğuk da; Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da üniversite eğitimin üç yıl sürdüğünü belirterek, “Türkiye'de yüksek lisans eğitimi de iki yıl sürüyor. Dolayısıyla öğrenciler dört yıl lisans, iki yıl yüksek lisans derken altı yıllık bir süreci tamamlamak zorunda kalıyorlar.” dedi.
HANGİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNDE SÜRE KISALABİLİR?
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda lisans eğitimi 3 yıl sürüyor. Peki eğitim süresi hangi bölümlerde kısaltılabilir?
Onur Soğuk, “Sağlıkla alakalı bölümler, hemşirelik gibi, yani uygulamanın daha fazla olduğu bölümler aynı sürede kalabilir. Eğitim fakülteleri, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri buradaki bölümlerin çoğu Türkiye şartlarında üç yıla indirilebilir.” açıklamasında bulundu.
Muhammet Tosun da içinde uygulamanın daha az olduğu bölümlerin üç yıla indirilmesinin çok daha muhtemelen olduğunu söylerek, “Müfredatı aslında çok yoğun olmayan bölümlerde üç yıla düşüşü bekleyebiliriz. Ama yoğun uygulama gerektiren içinde ciddi şekilde uygulama olan bölümlerin dört yıl kalması muhtemel.” dedi.
Lisans eğitiminin ilerleyen yıllarda 3 seneye düşürülmesi planlanıyor ancak kesin tarih henüz net değil.