Üniversite kontenjanları belli oldu. 16 bölüm bu yıl ilk kez öğrenci alacak

YKS sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre YKS tercihleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınavın, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 225 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyacı, gelecekte öne çıkacak alanları ve ülkenin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor.