Üniversite sınavına son 5 gün. Sınava birkaç gün kala neler yapılmalı?
15.06.2026 11:03
Hafta sonu, 2 milyondan fazla aday, üniversite sınavında ter dökecek. Peki birkaç gün kala neler yapılmalı? Psikolojik olarak öğrencileri ne rahatlatır? İşte uzmanlardan öneriler...
Üniversite sınavına 5 gün kaldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran'da yapılacak.
2 milyon 425 bin aday hedeflerine ulaşmak için sınavda ter dökecek.
Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.
Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli. NTV'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, sınava az bir süre kala öğrencilerin neler yapması gerektiğini anlattı.
DENEME VE SORU ÇÖZÜMÜ
Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu noktadan sonra yeni konu öğrenmekten ziyade bu zamana kadar edinilmiş bilgileri korumaya yönelik çalışma sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.
Soğuk, "Bu noktadaki en önemli olaylardan birisi de son günlerde deneme çözmek ve soru çözmektir." dedi.
Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ise, "Psikolojik hazırlığın en temel yapılması gerekeni kendine olan güveni kesinlikle aşağı düşürmemek." diye konuştu.
Salim, farklı bir şeylerle uğraşmanın ve sınav ortamından uzaklaşmanın öğrencilere iyi gelebileceğini de vurguladı.