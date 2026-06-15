Üniversite sınavına son 5 gün. Sınava birkaç gün kala neler yapılmalı?

Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşıyor.

Ders çalışmak kadar sınava psikolojik olarak hazır olmak da önemli. NTV'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, sınava az bir süre kala öğrencilerin neler yapması gerektiğini anlattı.