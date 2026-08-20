Üniversitelerde en çok tercih edilen bölümlerden biriydi. Sıralamada dramatik düşüş
20.08.2026 09:22
Son Güncelleme: 20.08.2026 09:29
Bir dönem tıp, hemşirelik ve psikolojiyle birlikte üniversitelerde en çok tercih edilen bölümler arasında yer alan bilgisayar mühendisliğinde dikkat çeken bir gerileme yaşandı.
Üniversite adayları için 29 Temmuz-10 Ağustos'ta gerçekleştirilen tercih sürecinin ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2026-YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta açıklandı.
Yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda yüzde 99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapıldı.
Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı yüzde 58,3 azaldı.
Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının, devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu.
Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
YKS yerleştirme sonuçları, bazı üniversite ve bölümlerde dikkat çeken tabloyu ortaya çıkardı. Bilgisayar mühendisliği bölümünde gerileme yaşandı.
Iğdır Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünün 55 kişilik kontenjanına yalnızca 6 öğrenci yerleşti. Bölümün doluluk oranı yüzde 11’de kaldı.
Siirt Üniversitesi’nde de bilgisayar mühendisliği için ayrılan 55 kontenjana 11 öğrenci yerleşirken 44 kontenjan boş kaldı. Ardahan Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümüne 55 kontenjana 17 kişi yerleşti.
Munzur Üniversitesi’ndeki bilgisayar mühendisliği bölümünü de 55 kontenjana 19 öğrenci yerleşti. Hakkari Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünün 20 kişilik kontenjana yalnızca 2 kişi yerleşti.
2026 verileri, bilgisayar mühendisliğinde üst sıralardaki üniversitelerin önceki yıllara kıyasla daha geride kapattığını gösteriyor.
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre bilgisayar mühendisliği bölümünde ilk 5 üniversite arasında en yüksek taban başarı sırası İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) oluştu.
İTÜ'yü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi takip etti. 2026'da İTÜ'nün başarı sırası 2 bin 503, ODTÜ'nün 2 bin 989, Boğaziçi Üniversitesi'nin 4 bin 560, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 14 bin 954 ve Galatasaray Üniversitesi'nin 15 bin 32 oldu.