Üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek liseler belli oldu
20.08.2026 08:07
YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte en yüksek üniversiteye yerleştirme oranı sosyal bilimler lisesinde gerçekleşti.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
Üniversite yerleşme istatistikleri de belli oldu.
YKS sonuçlarına göre, en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde gerçekleşti. Tercih yapan öğrencilerin yüzde 85,73'ü üniversiteyi kazandı.
İkinci sırada ise yüzde 82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı.
Yabancı dilde eğitim veren özel liseler ise yüzde 75,83'lük yerleşme oranı elde etti.
ANADOLU LİSELERİ 4. SIRADA
Anadolu liselerinde ise yerleşme oranı 65,02 olurken imam hatip liselerinde ise bu oran yüzde 59,47 olarak açıklandı.
Mesleki eğitim veren liselerde de yerleşme oranı yüzde 39,09 oldu.
LİSELERİN BAŞARILARI
İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi.
29 kişi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.
İLK BİNDE 21 ÖĞRENCİ
İstanbul Erkek Lisesi'nden de 21 öğrenci ilk binde yer aldı.
Öğrenciler, tıp fakülteleriyle Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği ve Koç Üniversitesi ekonomi gibi programları tercih etti.
İTÜ İLK SIRADA
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden ise 24 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ), 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yerleşti.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk bine girdi.
5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci ise mühendislik tercih etti.
HEPSİ YERLEŞTİ
Ankara Fen Lisesi'nde tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti.
En yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent Elektrik-Elektronik Mühendisliği oldu.
İzmir Fen Lisesi'nde öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü ise tıp fakültelerini tercih ederken 10 öğrenci de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) kazandı.
KAYITLAR NE ZAMAN?
2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.