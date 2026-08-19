Vakıf üniversitelerine talep düştü. Kontenjanlar boş kaldı
19.08.2026 14:29
Son Güncelleme: 19.08.2026 14:48
Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde 35 binin üzerinde kontenjan boş kaldı. Hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de var.
176 BİN 80 KONTENJANIN 35 BİN 706'SI BOŞ KALDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'de kaldı.
176 bin 80 kontenjanın 35 bin 706’sı tercih edilmedi. Devlet üniversiteleri ise neredeyse yüzde yüze yakın bir doluluğa ulaştı.
Bazı vakıf üniversitelerinde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği gibi bölümlerin ya hiç tercih edilmediği ya da en fazla 6-7 kişi tarafından tercih edildiği görüldü.
"AİLELER ÖNÜNÜ GÖRMEK İSTİYOR"
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz, “Çocuklar biz 4 yıl bir üniversiteyi bitirdik ne yapacağız kaygısına düştükleri için garanti bölümlere yöneldiler. Türkiye vakıf üniversitelerinin ücretlerinin kontrol altında tutulamaması, nereye gideceğinin belli olmaması, belirsizlik aileler özellikle önünü görmek istedi.” dedi.
Korkmaz, "Bu kadar çok vakıf üniversitesine bu kadar çok öğrenci alımı sistemi zorlamaya başladı. Mezunların iş bulamaması vakıf üniversitelerinde bu boşluğun oluşmasına neden oldu." diye konuştu.
Devlet ve vakıf üniversitelerinde bazı bölümler karşılaştırıldığında ise puan farkı şaşırtıcı seviyeye ulaştı.
ODTÜ Psikoloji Bölümü’ne en üst sıradan giren kişi 545 puan alırken İstanbul'daki bir vakıf üniversitesine son sıradan giren kişi 149 puan aldı. Benzer tabloyu birçok bölümde görmek mümkün.