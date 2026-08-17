Yabancı okullar için yeni adım. MEB'e bağlı okullara geçiş için denklik belgesi alınabilecek

Mevcut uygulama kapsamında, Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören veya bu okullardan mezun olan öğrenciler adına denklik belgesi verilemiyordu.

Edinilen bilgiye göre; bakanlıkça, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, bu okullardan ayrılarak öğrenimlerine Türk okullarında devam etmek istemeleri durumunda, eğitim hakkına erişimlerinin sağlanması, eğitim süreçlerinde kesinti yaşanmaması ve mevcut durumlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla geçiş sürecine yönelik düzenleme yapıldı.