Yarın okullar tatil mi, neden tatil edildi? 12 Haziran Cuma MEB LGS okul tatili açıklaması
11.06.2026 12:36
Yarın okulların tatil olup olmadığı hafta sonu planlarını şekillendirmek ve cuma günkü ders durumunu öğrenmek isteyen milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte, cuma günü okullardaki tatil durumu belli oldu. Peki, yarın okullar tatil mi, neden tatil edildi?
12 Haziran Cuma günü (yarın) okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. 13 Haziran Cumartesi günü MEB tarafından uygulanacak LGS sınavı nedeniyle, ders takviminde değişikliğe gidildi. Peki, Yarın okullar tatil mi, neden tatil edildi? 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretimin devam ettiği 12 Haziran Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıkladı.
Buna göre; 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
YARIN OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?
Bakan Tekin, tatil kararının cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlıkları nedeniyle alındığını bildirdi.
"Hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik." diyen Tekin, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sınavın A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Tekin, "Bizler de çocuklarımız da veliler de Milli Takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı, maç programı belli değildi. Böyle bir tevafuk oldu. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önceye aldık sınavı. Pazar günü olacak olan sınav, cumartesi günü olacak. İnşallah Milli Takımımız da güzel bir sonuç alır, çocuklarımızın da sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.