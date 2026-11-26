Tatil ve seyahat planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler ve aileler yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl sene başında yayımlanan iş takvimi sonrasında, 15 tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda başlıyor?