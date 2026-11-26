Yarıyıl tatili başlangıç ve bitiş tarihi 2026-2027: Yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda başlıyor?
26.11.2026 08:42
Kasım ara tatilin tamamlanmasının ardından ilk ve ortaöğretim kademesindeki milyonlarca öğrenci ile veli, gözünü birinci dönemin kapanışına ve yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihe çevirdi.
Tatil ve seyahat planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler ve aileler yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl sene başında yayımlanan iş takvimi sonrasında, 15 tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Yarıyıl tatili ne zaman, hangi ayda başlıyor?
2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrenci ve veli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimini araştırıyor. Yayımlanan takvimle birlikte ise yarıyıl tatilinin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu.
MEB takvimine göre; Okullarda birinci dönem 25 Ocak 2027 Pazartesi sona erecek. Bu tarihte yarıyıl tatili başlayacak ve 15 gün sürecek. Okullar yeniden 8 Şubat 2027 Pazartesi günü açılacak.
8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönem ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in çalışma takvimine göre yılın ikinci ara tatili için de tarih belli oldu.
Takvime göre; İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.