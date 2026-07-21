YKS birincileri hangi bölümü seçecek? İki şampiyon aynı bölümü tercih edecek
21.07.2026 14:35
YKS sonuçları açıklandı. Şimdi adayların tercih telaşı başlıyor. YSK'de birinci olan iki öğrenci, hangi bölümleri tercih edeceklerini açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Bu yıl sınavda 13 birinci var. Sınavın AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu.
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu.
AYT Sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahaddin Çoşkun oldu.
İKİ BİRİNCİ HANGİ BÖLÜMÜ TERCİH EDECEKLERİNİ AÇIKLADI
Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ise hem TYT'de hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi.
YDT Fransızca birincisi ise Denizli Açık Öğretim Lisesi'nden mezun Sena İlhan.
Diğer birincilerse Eskişehir ve Şanlıurfa'dan çıktı.
Sınavın iki birincisi ise tercih edecekleri bölümleri açıkladı.
DOKTOR OLMAK İSTİYOR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Türkiye birincisi olan Miraç Koşar, başarısının sevincini yaşıyor.
Şanlıurfa Fen Lisesinden mezun olan Koşar, TYT alanında 2 milyon 425 bin 627 adayın arasında birincilik elde etti.
Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Koşar, doktor olmak istiyor.
HACETTEPE'Yİ SEÇECEK
Koşar, birinciliğin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, başarısıyla gururlandığını söyledi.
Hayatı boyunca bu başarısını unutmayacağını vurgulayan Koşar, şöyle devam etti:
"Zorlu bir maratondu, sonuna geldik. Yani bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir iş. Çok gurur verici benim ve ailem adına. Çok mutluyum yani gerçekten bugün belki de hayatım boyunca unutmayacağım bir gün çünkü çalışmamın karşılığını tam anlamıyla aldığımı hissediyorum. Çok mutluluk verici bir andı. Hani insanın hayatında unutmayacağı 5 tane anısı varsa, o 5 anımdan biri benim buydu kesinlikle çünkü büyük bir gurur."
Dereceye girdiğini sabahın ilk ışıklarıyla annesinden öğrendiğini anlatan Koşar, şunları kaydetti:
"Kısa süre önce Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdik, ben orada da derece yapmıştım, o zaman da TYT'de derece yapabileceğime inanmıştım çünkü iki sınav da ÖSYM tarafından hazırlanıyor. 'Ben bunu yapabilirim.' diyorsunuz. O noktadan sonra da artık biraz daha gaza bastım. Biraz daha özveriyle bugünlere gelebildik Allah'a şükür.
Tıp yazacağım, Hacettepe Tıp Fakültesi tercihim olacak yüksek ihtimalle. Bakacağız duruma şimdi artık. Ben ailenin en büyüğüyüm, 2 kardeşim var, annem ve babam da öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması bana çok katkı sağladı pozitif anlamda. Onların da çok desteğini gördüm. Sağ olsun onları da selamlıyorum buradan."
ÜÇÜNCÜ KEZ GİRDİ, BİRİNCİ OLDU
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 20 yaşındaki Sena İlhan da tercihini sayısal puanıyla tıp fakültesinden yana kullanmayı planlıyor.
Acıpayam Anadolu Lisesi'nde öğrenim görürken üniversite sınavına daha fazla zaman ayırabilmek ve Balıkesir'de tıp eğitimi gören ikiz kız kardeşi Esna'nın yanına gidebilmek için Açık Öğretim Lisesine geçen İlhan, buradan mezun oldu.
Üniversite sınavına üçüncü kez giren İlhan, YDT Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İlhan, sonuçları öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
TIP OKUMAK İSTİYOR
Sınav sonuçlarını sabah erkenden takip ettiğini belirten İlhan, Türkiye birincisi olduğunu görünce önce inanamadığını, ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.
Üniversite sınavına daha iyi hazırlanabilmek amacıyla açık liseye geçtiğini anlatan İlhan, Fransızca bilgisini ağırlıklı olarak internet üzerinden uygulamaları, videolar ve kitaplar aracılığıyla geliştirdiğini dile getirdi.
Başarısında kendisine uygun çalışma yöntemini belirlemesinin etkili olduğunu vurgulayan İlhan, özellikle yabancı dilde kitap okumanın önemli katkı sağladığını kaydetti.
Sınav öncesinde hedefinin ilk 100'e girmek olduğunu ifade eden İlhan, sınavdan çıktıktan sonra bazı yanlışları nedeniyle birincilik beklemediğini belirterek, "Şu an çok mutluyum." dedi.
Tercih döneminde sayısal puanıyla tıp fakültelerini araştırdığını aktaran İlhan, ikiz kız kardeşinin de tıp eğitimi aldığını, kendisinin de aynı mesleği yapmak istediğini söyledi.
Ailesinin başarısına çok sevindiğini belirten İlhan, süreç boyunca en önemli motivasyonunun pes etmemek ve başarabileceğine inanmak olduğunu sözlerine ekledi.