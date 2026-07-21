YKS cevap kağıtları erişime açıldı
21.07.2026 14:24
YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soruların ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilgili kitapçıklara ulaşabiliyor.
Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecekler.
Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.
10 GÜN SONRA KAPANACAK
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek.
İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.
Cevap kağıtları 10 gün süreyle erişilebilir olacak.