YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı 2026: ÖSYM YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?
23.06.2026 09:18
Hafta sonu gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların lise diploma notlarının sınav puanlarına doğru şekilde yansıtılması için "YKS Eğitim Bilgisi Güncelleme" ekranını bugün itibarıyla erişime açtı. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamasında hata yaşamak istemeyen milyonlarca öğrenci arama motorlarında "YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?
2026 YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden eğitim bilgilerini kolayca güncelleyebilecek. Peki, YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?
YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır.
2026-YKS’ye başvuran 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN
E-OKUL'A EKLENEMEYECEK DURUMDA OLAN ADAYLAR NE YAPACAK?
Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.