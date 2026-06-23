YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı 2026: ÖSYM YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır.

2026-YKS’ye başvuran 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2026 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.



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