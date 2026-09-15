YKS ek tercih kılavuzu 2026: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
15.09.2026 09:34
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt maratonunu geride bırakan adaylar için gözler ÖSYM'den gelecek ek yerleştirme haberine çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?
2026 YKS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, ek tercihlerle bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmak için bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak boş kontenjan kılavuzuyla birlikte, adaylar üniversiteli olabilmek için bir kez daha tercih yapacak. Peki, 2026 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
ÖSYM, YKS ek tercih döneminde adayların tercih yapabileceği boş kontenjanları ve başvuru koşullarını içeren ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan YKS ek tercih işlemlerinin bu yıl da eylül ayının son haftasına doğru yayımlanması bekleniyor.
Resmi tarihler açıklandığında başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınmaya başlayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.