YKS ek tercih kılavuzu 2026: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 YKS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, ek tercihlerle bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmak için bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak boş kontenjan kılavuzuyla birlikte, adaylar üniversiteli olabilmek için bir kez daha tercih yapacak. Peki, 2026 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?