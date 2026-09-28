YKS ek tercih sonuçları açıklandı. 2026 YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
28.09.2026 08:56
Son Güncelleme: 28.09.2026 15:40
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek.
YKS ek tercihlerini tamamlayan üniversite adayları, ÖSYM'den gelecek 'açıklandı' duyurusuna kilitlenmişti. Adaylar YKS ek tercih sonuçlarının bugün açıklanmasıyla birlikte, T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM’nin web sitesi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.
Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler.
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