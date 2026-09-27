YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları tarihi
27.09.2026 09:21
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 21 Eylül'de tamamlanan YKS ek tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi.
2026 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, üniversiteli olma hayali kuran pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerde istedikleri bölüme girebilmek için ek tercih döneminde şansını deneyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS EK TERCİH DÖNEMİ SONA ERDİ
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından tamamlandı.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptı.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih süreci 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.