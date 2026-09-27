YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları tarihi

2026 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, üniversiteli olma hayali kuran pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerde istedikleri bölüme girebilmek için ek tercih döneminde şansını deneyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?