YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi
20.09.2026 15:27
Üniversite hayallerini ek yerleştirme sürecine taşıyan yüz binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercihler ÖSYM tarafından 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek sonuç duyurularını yakından takip ediyor. 21 Eylül'de sona erecek olan ek tercih süreci sonrasında ek tercih sonuçları gündemde olacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS EK TERCİH TAKVİMİ
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alacak.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih süreci 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.