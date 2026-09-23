YKS ek tercih sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı 2026: YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
23.09.2026 13:09
Üniversite eğitimine 2026-2027 akademik yılında başlamak isteyen binlerce adayın katıldığı YKS ek tercih süreci tamamlandı. ÖSYM sistemine tercihlerini kaydeden adaylar ek tercih sonuçlarını bekliyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih başvuruları 21 Eylül'de tamamlandı. AİS ekranı üzerinden ek tercihlerini tamamlayan on binlerce aday, gözlerini ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
2026 YKS EK TERCİH DÖNEMİ SONA ERDİ
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından tamamlandı.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptı.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih süreci 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.