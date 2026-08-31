YKS ek tercih tarihleri 2026: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman?
31.08.2026 08:37
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih tarihleri, ilk tercihte bir programa yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman?
2026 YKS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. İlk tercihte herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan ve şansını ek tercih döneminde deneyecek olan adaylar, gözlerini YKS ek tercih takvimine çevirdi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman?
2026 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
ÖSYM, YKS ek tercih döneminde adayların tercih yapabileceği boş kontenjanları ve başvuru koşullarını içeren ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan YKS ek tercih işlemlerinin bu yıl da eylül ayının son haftasına doğru yayımlanması bekleniyor.
Resmi tarihler açıklandığında başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınmaya başlayacak.
İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.