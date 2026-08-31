YKS ek tercih tarihleri 2026: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman?

2026 YKS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. İlk tercihte herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan ve şansını ek tercih döneminde deneyecek olan adaylar, gözlerini YKS ek tercih takvimine çevirdi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman?