YKS ek tercih tarihleri belli oldu. YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercih nasıl yapılır?
16.09.2026 16:46
2026 YKS tercih sonuçlarının ve üniversite kayıt maratonunun tamamlanmasının ardından merakla beklenen ek tercihler için tarih duyurusu yapıldı.
2026 YKS ek tercih tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu sonrasında belli oldu. İlk tercihlerinde bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercih dönemiyle bir kez daha şanslarını deneyecek. Peki, 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek tercihler nasıl yapılacak?
2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alacak.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.
Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecek.