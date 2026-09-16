YKS ek tercih tarihleri belli oldu. YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercih nasıl yapılır?

2026 YKS ek tercih tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusu sonrasında belli oldu. İlk tercihlerinde bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercih dönemiyle bir kez daha şanslarını deneyecek. Peki, 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek tercihler nasıl yapılacak?