YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı 2026. YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih süreci 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.