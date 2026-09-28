YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı 2026. YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
28.09.2026 08:56
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Eylül tarihinde sona eren YKS ek tercih sürecinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi.
YKS ek tercihlerini tamamlayan üniversite adayları, ÖSYM'den gelecek 'açıklandı' duyurusuna kilitlendi. Adaylar YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EK TERCİH DÖNEMİ 21 EYLÜL'DE SONA ERDİ
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından tamamlandı.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptı.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 YKS ek tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih süreci 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmış ve sonuçlar 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının bu yıl eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM’nin web sitesi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.
Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler.
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