YKS maratonu yarın başlıyor
19.06.2026 08:09
Yarın, 2 milyon 425 bin aday üniversite sınavında ter dökecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise pazar günü yapılacak.
Yarın 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurdu. Ardından pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak.
SON GÜNLERİN PSİKOLOJİSİ ÇOK ÖNEMLİ
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Fatih Demir, özellikle son 1-2 günün psikolojisi çok iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
"Öğrenciler, çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor." diye konuşan Demir, "Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum." dedi.
Demir, şöyle devam etti:
“Öğrencilerin turlama tekniğini ve nefes egzersizlerini güzel yapmaları durumunda özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup olumlu kökten artı işareti, olumsuz kökte eksi işareti koyup dikkat hatasını minimuma indirgeye bilirlerse çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.”