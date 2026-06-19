YKS maratonu yarın başlıyor

Yarın 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurdu. Ardından pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak.