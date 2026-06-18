YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? 2026 YKS sınav saati ve süresi
18.06.2026 09:36
Milyonlarca adayın aylardır büyük bir emek ve disiplinle hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite kapısını aralamak isteyen öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel kılavuz bilgilerini yakından takip ediyor. 20-21 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek olan öğrenciler, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2026 YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 YKS sınavı kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci son hazırlıklarını yapmaya başladı. Sınav günü TYT ve AYT sınavlarının süresini ve soru sayısını merak eden öğrenciler ise ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzu araştırıyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte 2026 YKS sınav saati ve süresi.
2026 YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
YKS'nin 20 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.
Sınavın ikinci oturumu AYT ise 21 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.
Üçüncü oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.