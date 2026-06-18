YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? 2026 YKS sınav saati ve süresi

Milyonlarca adayın aylardır büyük bir emek ve disiplinle hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite kapısını aralamak isteyen öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel kılavuz bilgilerini yakından takip ediyor. 20-21 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek olan öğrenciler, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2026 YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?