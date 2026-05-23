YKS sınav giriş yerleri 2026: YKS (TYT, AYT) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
23.05.2026 09:59
Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım hızlandı. Üniversiteli olabilmek için aylardır aralıksız çalışan öğrenciler, başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözlerini "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için son hazırlıklar tamamlanırken gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.